Ярославская область стала лидером по динамике турпотока среди регионов ЦФО

Губернатор Михаил Евраев отметил, что туристический поток с учетом экскурсантов составляет около 9 млн человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ярославская область заняла первое место по динамике туристического потока за 2023 год среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом на открытии Дня Ярославской области в рамках Международной выставки-форума "Россия" сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Мы занимаем первое место в ЦФО по динамике турпотока <...> в 2022 году было 2,1 млн, а в 2023 [году] - уже 2,9 млн человек", - сказал он.

Кроме того, Евраев отметил, что, считая с экскурсантами, турпоток в регион составляет около 9 млн человек.

На презентации туристического и экономического потенциала Ярославской области в рамках дня региона губернатор также подчеркнул, что для привлечения туристов создается специальная событийная программа. "Чтобы каждые два дня <...> проходили яркие фестивали, концерты", - добавил Евраев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.