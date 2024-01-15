Wildberries заявил о выплате первых компенсаций 50% владельцев товаров на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

В компании указали, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Половина продавцов, являющихся владельцами товаров на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, получила первые компенсации после пожара на логистическом комплексе.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"50% продавцов, владельцев товаров на складе в Шушарах, получили первые компенсации. Сегодня Wildberries выплатила первые компенсации продавцам, чьи товары пострадали в пожаре на складе в Шушарах", - сказали в пресс-службе.

В компании указали, что размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов - комиссии маркетплейса и стоимости логистики. Wildberries планирует делать выплаты продавцам поэтапно. "Сегодняшнее возмещение - первая выплата, она сделана на базе предварительной оценки, которая в дальнейшем будет уточняться", - добавили в онлайн-ретейлере.

"Компании еще предстоит выяснить, где были товары каждого продавца в день пожара: часть заказов уже ехала в пункты выдачи, некоторые товары еще не успели принять на складе", - сказали в пресс-службе компании.