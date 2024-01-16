Пассажиропоток аэропорта Владивосток в 2023 году увеличился на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Владивосток вырос на 20% в 2023 году - через воздушную гавань прошло более 2,5 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"За прошедший год воздушная гавань Приморья увеличила пассажиропоток на 20%, обслужив более 2,5 млн пассажиров. На внутренних линиях было перевезено почти 2,4 млн пассажиров, что на 14% выше показателя 2022 года. Наибольший вклад в развитие пассажиропотока на внутрироссийских воздушных линиях обеспечили рейсы в Москву, Иркутск и Южно-Сахалинск. Пассажиропоток на международных линиях составил 193 тыс. человек, что в 3,5 раза больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители аэропорта добавили, что особое внимание было уделено восстановлению международного сообщения. Наиболее значимым достижением 2023 года стало открытие регулярного авиасообщения с Китаем. После трехлетнего перерыва в марте возобновили рейсы авиакомпании "Аврора" в Пекин и Харбин, а в июле рейсы авиакомпании Chengdu Airlines из Харбина. Еще одним знаменательным событием стало открытие рейсов из Даляня нового китайского перевозчика Hainan Airlines. На конец года с запуском новых рейсов авиакомпании "Россия" в Пекин и Харбин общее количество рейсов из Владивостока в Китай достигло 20 вылетов в неделю.