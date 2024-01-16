Власти и перевозчики Польши согласовали приостановку блокады КПП на границе с Украиной

Блокаду прекратят до 1 марта

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польское правительство подписало соглашение с перевозчиками о прекращении до 1 марта блокады переездов возле пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

"Мы это сделали, подписали соглашение. Результатом договоренности станет [временное] прекращение блокады на пограничных переездах", - цитирует министра интернет-портал onet.pl.

Ранее информацию о достижении соглашения подтвердил представитель Комитета защиты грузоперевозчиков и работодателей транспортной сферы Польши Томаш Борковский.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчевая" и "Рава-Русская - Гребенное". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены были сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя.