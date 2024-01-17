КТК возобновил перевалку нефти

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перевалку нефти, остановленную из-за непогоды, сообщил КТК.
"Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2", - сообщил КТК.
Ранее перевалка была остановлена в связи с штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме, сообщил консорциум.