17 января, 05:53

КТК возобновил перевалку нефти

Как сообщили в консорциуме, была произведена швартовка танкера на ВПУ-2

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перевалку нефти, остановленную из-за непогоды, сообщил КТК.

"Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2", - сообщил КТК.

Ранее перевалка была остановлена в связи с штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.

Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме, сообщил консорциум. 

Теги:
Россия