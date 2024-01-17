Решетников: доля дружественных стран в экспорте РФ во II полугодии 2023 года превысила 80%

Глава МЭР отметил, что на фоне роста внутреннего спроса и структурной перестройки экономики серьезным вызовом стала инфляция

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доля дружественных стран в российском экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80% за счет переориентации экспортных потоков на новые рынки. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Благодаря переориентации экспортных потоков на новые рынки мы при этом сохранили высокие объемы экспорта. Доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80%", - сказал Решетников.

На фоне роста внутреннего спроса и структурной перестройки экономики серьезным вызовом стала инфляция, отметил министр.

"Основной всплеск произошел в конце лета - начале осени на фоне, в том числе, ослабления рубля. Но благодаря мерам правительства и Банка России курс удалось стабилизировать. По итогам 2023 года инфляция составила 7,4%, что даже несколько ниже нашего сентябрьского прогноза. В дальнейшем ускоренный рост цен на отдельные товары будет сдерживаться за счет роста предложения", - сообщил Решетников.