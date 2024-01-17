В ЕЦБ заявили, что пик инфляции в еврозоне прошел

Председатель банка Кристин Лагард при этом отметила, что ЕЦБ продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Пик инфляции в еврозоне прошел, но Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщила председатель банка Кристин Лагард.

"Если не произойдет еще одного серьезного потрясения, то мы прошли пик [инфляции]. Теперь мы должны сохранять ограничительные меры так долго, как это потребуется, чтобы убедиться, что мы достигли того состояния, когда можно сказать: хорошо, в среднесрочной перспективе [инфляция] точно будет 2%", - сказала она в интервью Bloomberg TV на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Лагард уточнила, что пока некоторые экономические показатели в еврозоне не достигли такого уровня, чтобы ЕЦБ мог назвать сроки снижения процентных ставок.

Лагард прокомментировала заявления глав ЦБ стран еврозоны о том, что европейский банк в 2024 году может понизить ставки, указав, что "у каждого свое мнение". Она согласилась с оценкой, что такой сценарий вероятен, но добавила, что "воздерживается от прогнозов".

Ранее президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало высказал мнение, что ЕЦБ может в 2024 году понизить процентные ставки, однако отказался уточнить, когда именно это произойдет.

16 января Bloomberg сообщил, что ожидания потребителей еврозоны относительно инфляции на 2024 год упали в ноябре с 4% до 3,2%, рекордно низкого уровня за более чем полтора года наблюдений. Такие результаты были получены на основе анализа результатов опроса потребителей, который ежемесячно проводит ЕЦБ. Агентство подчеркнуло, что это подтверждает оценки аналитиков о будущем снижении европейским регулятором процентных ставок.