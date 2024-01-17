OMV намерена защищать свои права на долю в Южно-Русском НГКМ

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о смене управления НГКМ на новые российские юрлица без иностранного участия

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрийский нефтегазовый концерн OMV намерен защищать свои права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) на фоне указа президента России Владимира Путина о смене управления НГКМ на новые российские юрлица без иностранного участия. Глава компании Альфред Штерн заявил об этом в интервью газете Presse.

"Мы практически списали его через обесценение. Но я считаю, что OMV все еще может иметь право на ценности. У нас есть хорошая юридическая стратегия, но я не могу комментировать ее публично. Ясно одно: мы будем защищать права OMV изо всех сил", - отметил глава компании.

Ранее в компании приняли решение не осуществлять больше инвестиции в России и о возможности пересмотра своей доли в Южно-Русском месторождении (24,99%), включая возможность продажи и выхода. В OMV также не ожидают дальнейшего негативного эффекта от данной меры на свои результаты, поскольку еще в 2022 году скорректировала стоимость своего российского бизнеса на €2,46 млрд и больше не включает его в отчеты.

О смене управления месторождениями

19 декабря 2023 года президент РФ поручил правительству создать новые российские юридические лица для управления Южно-Русским и Уренгойским месторождениями в рамках специальных экономических мер. В порядке, установленном кабмином РФ, будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз". Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, существующих сейчас.

При этом доли в уставных капиталах создаваемых юрлиц перейдут российским акционерам текущих компаний и самим вновь создаваемым ООО, которые получат доли иностранных акционеров. После этого доли юрлиц в своих уставных капиталах будут оценены и предложены к покупке по рыночной стоимости "Согазу" (для ООО, относящихся к Южно-Русскому месторождению) и "Газовым технологиям" (для ООО, связанных с Уренгойским месторождением). Средства от продажи этих долей будут зачислены на счета типа "С" на имя иностранных акционеров пропорционально их участию в текущих компаниях, а порядок распоряжения этими средствами определят правительство РФ и ЦБ.

Сейчас долей в 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент" владеет германская Wintershall Dea, которая вместе с "Газпромом" и австрийской OMV также управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).