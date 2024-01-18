Эксперт: признаков того, что препарат "Икземпра" исчезнет с российского рынка, нет

В пресс-службе Минздрава пояснили, что препятствий для поставок лекарства сейчас нет

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Признаков возможности исчезновения с российского рынка препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" нет. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по работе с регионами НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Александр Петровский.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила о сложившейся в России нехватке этого препарата. В пресс-службе Минздрава России ТАСС пояснили, что препятствий для поставок в страну препарата "Икземпра" сейчас нет.

"В целом признаков того, что лекарственный препарат исчезнет с рынка, нет", - сказал Петровский.

Он добавил, что "Икземпра" - один из препаратов, которые хорошо зарекомендовали себя при лечении метастатического рака молочной железы. "При этом это один из многих препаратов (их в целом существует не менее десяти), он не является определяющим препаратом в терапии, его назначают уже в более поздние линии пациенткам, которые получили две и более схемы лечения", - отметил Петровский.