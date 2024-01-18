Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В компании отметили, что предлагают клиентам "альтернативные виды транспортировки"

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Логистическая компания DHL столкнулась с увеличением транспортных расходов из-за ситуации в Красном море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель фирмы.

"Мы активно следим за ситуацией, поскольку несколько крупных перевозчиков направляют свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, что приводит к увеличению времени транзита и росту транспортных расходов. Учитывая нестабильный характер ситуации, мы поддерживаем тесный контакт с нашими клиентами и регулярно сообщаем о любых новых событиях", - отметили в компании.

В DHL отметили, что предлагают клиентам "альтернативные виды транспортировки, например авиаперевозки или мультимодальные решения".