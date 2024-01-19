Тариф системы "Платон" с 1 февраля проиндексируют на 21 копейку

Он составит 3,05 рубля за 1 км

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля 2024 года будет проиндексирован на 21 копейку и составит 3,05 рубля за 1 км. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"С 1 февраля 2024 г. тариф на проезд большегрузных транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным автодорогам будет проиндексирован в соответствии с изменением индекса потребительских цен на 7,42% и составит 3,05 рубля за 1 км (+21 копейка к действующему тарифу)", - отмечается в сообщении.

В Минтрансе добавили, что именно большегрузные автомобили оказывают наиболее сильное воздействие на целостность дорожного покрытия. За счет средств, поступающих в Федеральный дорожный фонд через систему "Платон", обеспечивается ремонт автодорог, поддерживается качество полотна и соответствие дорог нормам безопасности для всех участников дорожного движения.

"Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тыс. бутылок по одному литру) на расстояние 1 079 км по маршруту Ростов-на-Дону - Москва. С учетом индексации тарифа "Платона" на 21 копейку с 2,84 рубля за 1 км до 3,05 рубля за 1 км увеличение стоимости перевозки составит 227 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на одну копейку", - рассказали в министерстве, добавив, что в случае, если индексация тарифа не произойдет, то в 2024 году Федеральный дорожный фонд не получит 4 млрд рубля, которые могли бы быть направлены на ремонт 200 км дорог.

О системе "Платон"

В госсистеме зарегистрировано более 820 тыс. грузоперевозчиков и более 1,8 млн большегрузов. За весь период работы "Платона" в Федеральный дорожный фонд поступило 250 млрд рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. В 2023 году в фонд поступило 49 млрд рублей, на эти средства отремонтируют порядка 1,1 тыс. км автодорог в российских регионах.