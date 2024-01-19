Что известно о системе взимания платы с грузовых автомобилей "Платон"

С 1 февраля 2024 года тариф вырастет до 3,05 рубля за 1 км

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2024 года Минтранс РФ сообщил об индексации тарифа системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам "Платон": с 1 февраля 2024 года он вырастет на 21 копейку - до 3,05 рубля за 1 км. ТАСС подготовил материал об этой системе.

Общие сведения

"Платон" (от "плата" и "тонна") - российская система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

Предпосылки к созданию системы

В 2015 году, по оценкам Минтранса РФ, в России было около 1,5 млн грузовиков массой более 12 тонн, что составляло примерно 3% от общего парка транспортных средств. Еще несколько сотен тысяч грузовиков приезжали в Россию из-за рубежа. При этом, согласно проведенным в начале 2010-х годов исследованиям Федерального дорожного агентства, 56% износа покрытия российских дорог являлось результатом именно движения грузовиков массой свыше 12 тонн. Транспортный налог, взимаемый с этих автомобилей, не компенсирует затрат на дорожный ремонт.

В некоторых странах Европы, например Германии, Нидерландах, Австрии, Швеции и Швейцарии, действуют системы взимания платы с грузовиков за проезд по дорогам общего пользования. Собранные средства также идут на ремонт и строительство дорог.

Законодательство

6 апреля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты". Согласно документу, в России был создан Федеральный дорожный фонд, средства из которого направляются на ремонт дорог и развитие дорожной инфраструктуры. В качестве одного из источников пополнения фонда было заявлено создание системы взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения. За неуплату этого сбора закон вводил административную ответственность.

Порядок взимания платы был утвержден постановлением правительства РФ от 14 июня 2013 года. Распоряжением кабинета министров от 29 августа 2014 года концессионное соглашение на создание и эксплуатацию системы по взиманию платы было заключено между Федеральным дорожным агентством и ООО "РТ-Инвест транспортные системы" (РТИТС). Совладельцы компании (по состоянию на январь 2024 года) - АО "РТ-Инвест", 50%; Андрей Шипелов, 19%; Антон Замков, 31%). Общий срок реализации проекта - 13 лет.

23 июня 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ввел систему "Платон" в действие с 15 ноября 2015 года

Принципы функционирования системы

В рамках системы "Платон" взимается плата за проезд по дорогам федерального значения (50 774 км). Предусмотрено три способа взимания платы:

На грузовик можно бесплатно установить бортовое устройство с навигационным модулем ГЛОНАСС/GPS и модулем передачи данных по сотовой связи. Устройство контролирует перемещение грузовика и передает данные о координатах в систему. Деньги за проезд в автоматическом режиме списываются с привязанного счета физического или юридического лица.

Водитель или владелец грузовика может получить через сайт или мобильное приложение "Платона" так называемую маршрутную карту, внеся данные о транспортном средстве, конечной, начальной и (при желании) промежуточных точках маршрута. Система рассчитает оптимальный путь и размер сбора за проезд по нему. После предоплаты грузовик может отправиться по сформированному маршруту, при этом он не должен уходить с него. Контроль осуществляется с помощью стационарных и передвижных постов, рамок контроля. Всего, по состоянию на январь 2024 года, установлено 500 рамок контроля, действуют 120 передвижных постов.

С апреля 2016 года также введен режим постоплаты для грузовиков с бортовым устройством "Платона" и не имеющих штрафов или просрочки по оплате проезда по федеральным трассам.

Протесты

Незадолго до начала работы системы прошли протесты дальнобойщиков против "Платона". Акции с участием сотен фур состоялись в Подмосковье, под Новосибирском, в Карелии, Удмуртии, Белгородской области и других регионах, звучали угрозы перекрыть некоторые трассы, в том числе Московскую кольцевую автодорогу. В результате после запуска системы в ноябре 2015 года было принято решение приостановить взимание штрафов, а затем их снизить.

Тарифы, штрафы

Согласно постановлению правительства РФ, с 15 ноября 2015 года тариф составлял 1,53 рубля за 1 км. Первоначально планировалось, что с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года будет действовать тариф в размере 3,06 рубля за 1 км, затем - 3,73 рубля. Эти планы неоднократно корректировались. Решение о более плавном повышении было принято 23 марта 2017 года на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок.

В первый раз тариф был проиндексирован 15 апреля 2017 года - до 1,90 рубля за 1 км. Вторая индексация, до 2,15 рубля, произошла 1 июля 2019 года. С 2020 года ежегодно повышался с 1 февраля. Так, с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года действует тариф 2,84 рубля за 1 км.

За проезд без оплаты (или уход с маршрута) с водителя и владельца грузовика взимаются штрафы. Первоначально планировалось, что они составят 5 тыс. рублей для водителей, 40 тыс. рублей - для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 450 тыс. рублей - для юридических лиц. В случае повторного нарушения штраф для собственников - юридических лиц мог достигать 1 млн рублей. 14 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для всех категорий до 5-10 тыс. рублей.

Показатели деятельности

На середину января 2024 года, в системе взимания платы "Платон" было зарегистрировано более 1,7 млн грузовиков и 820 тыс. перевозчиков, было выдано более 2,4 млн бортовых устройств.

Всего за время работы системы с ее помощью собрано 250 млрд рублей, из них в 2023 году - 49 млрд.

Полученные с помощью "Платона" средства распределяются между региональными автодорожными проектами. За девять лет работы системы на доходы от нее было отремонтировано более 3,3 тыс. км дорог, построено или реконструировано 130 мостов. Среди наиболее масштабных проектов, полностью или частично реализованных на средства, собранные "Платоном": мост через Волгу в Дубне (8,7 млрд рублей), дублер Борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде (3,6 млрд рублей), дублер Затонского моста в Уфе (1,5 млрд рублей), расширение Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону (1,5 млрд рублей).

Официальный сайт системы - http://platon.ru.