На ВДНХ в рамках дня отрасли на выставке "Россия" появятся спецтехника и стройгородок

В мероприятиях деловой программы примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства стартует в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Деловую программу приветственным словом откроет министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Мероприятия деловой программы охватят павильоны № 75, 57 и 15, а также павильоны Росатома, ДОМ.РФ, Газпрома, РЖД, Минобразования и Минэнерго. В них примут участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, руководящий состав Минстроя РФ, представители Российского союза промышленников и предпринимателей, института развития ДОМ.РФ, Международной академии архитектуры Москвы, ресурсоснабжающие компании, девелоперы и студенты.

В рамках отраслевого дня пройдет первое в этом году заседание коллегии Минстроя России и несколько экспертных обсуждений, посвященных строительному потенциалу регионов РФ, развитию инфраструктуры и ЖКХ и кадрам в отрасли. Также в этот день на ВДНХ можно будет послушать выступление автора документального проекта #Непровинция, российского писателя Александра Цыпкина, презентацию туристических проектов, реализуемых АО "Корпорацией туризм.РФ" и научные доклады сферы строительной отрасли.

Во второй половине дня в павильоне Росатома пройдет премьера документального фильма "Мегапроекты России", снятого ТАСС и организаторами Международного строительного чемпионата при поддержке Минстроя РФ.

В день строительной отрасли и ЖКХ на выставке-форуме "Россия" каток на ВДНХ превратят в строительный городок. На улице появятся полевые кухни и экспозиция специальной техники. Посетители смогут принять участие в викторине-экскурсии "Архитектура ВДНХ" по истории сталинского ампира на ВДНХ и посетить лектории по 3D-моделированию, молодежному предпринимательству в строительстве и ЖКХ, умной стройке. В 16:00 на главной сцене ВДНХ начнется концерт, посвященный отраслевому дню.