Гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Шушарах

Татьяна Бакальчук отметила, что произошедшее - это "огромное испытание" для нее и всей компании

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries ведет круглосуточную работу по восстановлению логистической инфраструктуры после пожара на складе компании в Санкт-Петербурге, заявила основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

"Самое главное - это то, что все живы. Для меня лично и для всей нашей компании это огромное испытание", - сказала Бакальчук. Она добавила, что сейчас ведется круглосуточная работа над восстановлением логистической инфраструктуры и выполнением всех обязательств.