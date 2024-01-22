Акции Whoosh росли более чем на 3%

Положительная динамика отмечена на фоне сообщения об операционных результатах сервиса по итогам 2023 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Акции кикшерингового сервиса Whoosh в начале торгов на Мосбирже росли более чем на 3%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена на фоне сообщения об операционных результатах сервиса по итогам 2023 года.

По данным Мосбиржи на 10:06 мск, акции компании росли на 3,1%, до 239,8 рубля. К 10:20 мск бумаги замедлили рост и находились на уровне 235,94 рубля. (+1,44%).

Whoosh - российский кикшеринговый сервис, по состоянию на конец октября 2023 года компания присутствовала в 53 городах.