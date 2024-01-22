Wildberries доставил 80% заказов, восстановленных после пожара на складе в Шушарах

Остальные 20% восстановленных заказов находятся в пути

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries восстановил половину заказов пользователей со склада в Санкт-Петербурге, на котором в январе произошел пожар: 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче, остальные 20% - сейчас в пути, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы компании.

"Wildberries восстановила половину заказов пользователей со склада в Шушарах. 80% из них уже выданы покупателям или готовы к выдаче. Остальные 20% восстановленных заказов со склада в Шушарах сейчас в пути", - сообщает онлайн-ретейлер.

Компания указывает, что перестраивает свои логистические маршруты, а продавцы оперативно поставляют аналогичные товары на другие склады. "Среднее время доставки заказов, которые были восстановлены после утери на складе в Шушарах, могло увеличиться всего на три дня - в том числе с учетом отправки товаров в отдаленные регионы страны", - отмечает пресс-служба.

Одновременно средний срок доставки всех заказов в сравнении с декабрем не увеличился: по России он составляет в среднем три дня, по Санкт-Петербургу - два дня. Wildberries добавляет, что продолжает работать над сокращением времени доставки и ищет новые помещения в Санкт-Петербурге. В свою очередь поврежденный склад в Шушарах планируется реконструировать.