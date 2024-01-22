В США рекомендовали компаниям проверять заглушки дверей на самолетах Boeing 737-900E

Модель не относится к более новому парку самолетов 737 MAX 9, эксплуатация которых была приостановлена в начале месяца, но управление отметило, что он "имеет такую же конструкцию заглушки двери"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Авиакомпаниям следует проверять заглушки дверей на американских пассажирских самолетах Boeing 737-900ER. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.

Как отмечается в документе, эксплуатирующие самолеты авиакомпании должны "визуально проверять заглушки дверей среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь закреплена должным образом". Boeing 737-900ER не относится к более новому парку самолетов 737 MAX 9, эксплуатация которых была приостановлена в начале месяца, но управление отметило, что он "имеет такую же конструкцию заглушки двери". ФАУ рекомендует проводить проверки в рамках "дополнительного уровня безопасности". Американские авиакомпании уже начали соответствующие проверки.

В начале января полеты Boeing 737 MAX-9 были приостановлены в связи с экстренной посадкой самолета из-за разгерметизации в аэропорту города Портленд (штат Орегон). У самолета со 171 пассажиром и шестью членами экипажа, направлявшегося в Онтарио (штат Калифорния), вскоре после взлета в Портленде отвалилась часть фюзеляжа и вылетел иллюминатор. ФАУ попросило авиаперевозчиков проверить самолеты Boeing 737 MAX на предмет дефекта в системе рулевого управления.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Он производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю пассажирского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.