Стоимость биткойна опустилась ниже $40 тыс. впервые с 3 декабря

Его цена составила $39,859 тыс.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии опустилась на 4,34%, до $39,859 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 22:26 мск.

По состоянию на 22:29 мск биткойн подрос до $39,908 тыс. (-4,16%).

В последний раз стоимость биткойна опускалась ниже $40 тыс. 3 декабря 2023 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".