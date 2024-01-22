Глава Минэнерго Бельгии не уверена, что страна сможет отказаться от импорта СПГ из РФ

Ван дер Стретен отметила, что любые действия по использованию ограничений после принятия законодательных мер потребуют предварительной консультации с соседями страны

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Власти Бельгии ставят под сомнение возможность отказа от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) после принятия новой законодательной меры, позволяющей членам ЕС ограничивать доступ к европейским газотранспортным сетям. Об этом заявила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен на заседании энергетического комитета Европарламента.

"Мы действительно сталкиваемся в Бельгии с конкретными контрактами [на поставки СПГ из РФ], которые были подписаны задолго до войны, и сейчас пути решения этой проблемы еще не найдены", - приводит ее слова агентство Reuters.

Ван дер Стретен отметила, что любые действия по использованию ограничений после принятия законодательных мер потребуют предварительной консультации с соседями Бельгии.

8 декабря 2023 года газета Financial Times сообщила о том, что Брюссель разрабатывает законодательные меры, позволяющие государствам - членам ЕС ограничить или полностью перекрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям.

Согласно законопроекту, государствам-членам будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью наложить запрет" на поставки этими компаниями углеводородов в случае угрозы интересов безопасности. Эта инициатива может предоставить возможность энергетическим компаниям ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации. Эти предложения направлены на то, чтобы подтолкнуть страны "к полному прекращению импорта" российского газа к 2027 году.