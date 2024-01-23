Reuters: ЕС не сможет конфисковать замороженные активы Банка России

По данным агентства, европейских чиновников беспокоит не только юридический аспект такого шага, но и то, какие последствия это могло бы иметь для единой европейской валюты

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Европейскому союзу, скорее всего, придется отказаться от планов конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на намерение Группы семи обсудить законность подобного шага в феврале. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных официальных лиц ЕС.

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия между государствами ЕС нет", - сообщил собеседник агентства.

Как пишет Reuters, европейских чиновников беспокоит не только юридический аспект подобного шага, но и то, какие последствия это могло бы иметь для единой европейской валюты. Они не исключают, что инвесторы могли бы в таком случае выйти из европейских активов из-за опасений, что их средства в определенный момент также могут быть конфискованы.

"ЕС не сможет оказать финансовую помощь [международной площадке] Euroclear, - сообщил агентству другой источник. - Euroclear управляет триллионами, и его банкротство превысило бы бюджет ЕС. Мы должны соизмерять риск и прибыль".

Вместо этого, говорится в статье, Брюссель, вероятнее всего, согласится с предложением Еврокомиссии пустить на помощь Украине прибыль, которую приносят замороженные российские активы. Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря прошлого года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря в прошлом году лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.

Ранее 23 января министр иностранных дел и бывший премьер-министр Люксембурга (2013-2023) Ксавье Беттель заявил Reuters о необходимости соблюдать "крайнюю осторожность" в вопросе изъятия замороженных российских активов и их передачи Украине без достаточных юридических оснований. Он также подчеркнул, что финансовая поддержка необходима Киеву не меньше, чем военная.