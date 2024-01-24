СМИ: кризис в Красном море ударил по производству бытовой химии в Европе

По сведениям газеты Die Presse, компания Henkel заявила, что столкнулась с увеличением затрат на транспортировку и сроков доставок, "как и другие глобальные производители"

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Кризис в Красном море спровоцировал проблемы с поставками в Европу сырья, необходимого для производства бытовой химии. Об этом сообщает газета Die Presse.

По данным издания, компания Dechem уже была вынуждена сократить производство из-за нехватки лимонной и сульфаминовой кислот, которые используются в средствах для мытья унитазов и капсулах для посудомоечных машин. Химико-промышленная компания Henkel заявила, что столкнулась с увеличением затрат на транспортировку и сроков доставок, "как и другие глобальные производители".

Производитель полиэтилена и полипропилена Borealis рассказал изданию, что его не затронул дефицит сырья, но возникли проблемы с поставкой продукции в страны Азии. Дополнительные расходы, связанные с изменением маршрута, лягут на плечи клиентов в регионе назначения, отметили в компании.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки. В результате часть компаний в Европе столкнулась с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, автопроизводитель Tesla приостановит с 29 января на две недели работу большей части цехов на заводе в окрестностях Берлина.