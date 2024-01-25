На юге Бурятии построят железнодорожный таможенно-логистический терминал

Общий объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Новый железнодорожный таможенно-логистический терминал, который позволит увеличить товарооборот с Монголией и Китаем, построят в 2024 году на юге Бурятии. Соглашение об этом подписано на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Проект при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики реализует компания "Байкал транзит". Общий объем инвестиций - 1,8 млрд рублей. Новый объект разгрузит пункт пропуска "Кяхта": ускорится таможенное оформление грузов, повысится пропускная способность. Его запуск запланирован уже в текущем году", - уточнили в пресс-службе.

Для перевозчиков будут работать таможенный терминал, таможенный пост железнодорожного пункт пропуска "Наушки", зона таможенного досмотра лесо- и пиломатериалов. Инвестор построит склады временного хранения закрытого и открытого типа, нефтебазу объемом 76 тыс. тонн и склады нефтепродуктов, контейнерную площадку в 10 га. На объекте будут работать специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора, фитосанитары. Собственные подъездные железнодорожные пути и отдельная ветка позволят разгрузить пути общего пользования в районе станции Наушки.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, инвестор - местная компания. Фирма также занимается строительством терминала для автомобильных грузов в городе Кяхте на российско-монгольской границе: там создается инфраструктура для перевозки грузов в российско-монгольском, российско-китайском направлении.

В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме директор департамента политики и планирования Министерства развития дорог и транспорта Монголии Болор-Эрдэнэ Баасанжав сообщил о намерении строительства пяти автомобильных и трех железных транзитных дорог, соединяющих Россию и Китай, для укрепления трансграничного сотрудничества.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.