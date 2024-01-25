В Тамани планируется ввести комплекс по экспорту аммиака во втором квартале 2024 года

Как ранее сообщалось, первая очередь должна была заработать в конце 2023 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Запуск первого в РФ терминала по экспорту аммиака в Тамани, строительство которого ведет входящий в "Уралхим" "Тольяттиазот", планируется в II квартале 2024 года. Об этом рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин в ходе Дня базовых секторов промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Это, на самом деле, проект, который находится в активной стадии реализации. Мы его мониторим, так же точно коллегам помогаем. Как и многие инвестиционные проекты, там бывают, так сказать, непредвиденные факторы, которые влияют на проект. Проект точно будет запущен, мы видим интервал - где-то во втором квартале этого года. То есть ожидаем, что этот проект будет запущен", - рассказал Юрин.

Ранее сообщалось, что первая очередь, рассчитанная на грузооборот до 2 млн тонн аммиака в год, должна была заработать в конце 2023 года. Планируется, что на втором этапе до конца 2025 года мощности комплекса вырастут до 3,5 млн тонн аммиака и 1,5 млн тонн карбамида в год.

В новость внесена правка (17:43 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - 2024 года.