Путин заявил о колоссальных возможностях Калининграда в сфере туризма

Президент отметил, что этому вопросу необходимо уделить особое внимание

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Калининградская область имеет очень большие возможности в области туризма, ей должно быть уделено особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию региона.

"Особое внимание должно быть уделено реализации туристического и рекреационного потенциала. В этой сфере у региона без преувеличения очень большие, если не сказать колоссальные, возможности, раскрытие которых будет служить укреплению экономики, позволит создать без всякого преувеличения тысячи дополнительных рабочих мест", - сказал глава государства.

Он отметил, что в последние годы интерес к отдыху в Калининграде и городам региона заметно растет. "На две трети он, по-моему, вырос, да? С 490 тыс. [человек] в 2022 году до 700 с лишним тыс. в 2023 году", - уточнил президент у присутствующих. Губернатор региона Антон Алиханов в ответ заметил, что приведенные Путиным цифры являются официальными данными Росстата: "Там много чего зачастую не учитывается".

Глава региона обратил внимание на то, что к вопросам туристической статистики в Калининграде и области относятся достаточно критично. "Однодневные повестки мы не рассматриваем. Командировочные не рассматриваются. Только если переночевал человек, провел здесь хотя бы сутки. Тогда считаем. Это такое замечание по статистике", - объяснил Алиханов президенту, а также согласился с ним в том, что Калининградская область имеет уникальные возможности в области туризма.

"Существенное замечание, надо учитывать это", - отреагировал Путин и добавил, что в ходе совещания вернется к этому вопросу в разговоре с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

По словам российского лидера, увеличение туристического потока потребует расширения пропускной способности аэропорта, а также завершения всех этапов строительства Приморского кольца. "Это нужно в том числе для того, чтобы туристы из других регионов нашей страны могли быстро и комфортно добираться до места отдыха, а также для улучшения транспортного сообщения внутри Калининградской области, чтобы не было дорожных пробок, которые создают дискомфорт для жителей, да и для гостей региона", - заключил глава государства.