РЭО в 2024 году заключит соглашения по созданию мусорозаводов на 90 млрд рублей

По словам генерального директора Дениса Буцаева, в 2024 году ожидается ввод предприятий в Дагестане, Мордовии и Псковской области

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) намерен в 2024 году заключить концессионные соглашения на 90 млрд рублей по строительству предприятий обращения с отходами. В 2024 году ожидается ввод предприятий в Дагестане, Мордовии и Псковской области, заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"За 2021-2023 годы мы заключили 53 концессионных соглашения на общую сумму 136 миллиардов рублей. Естественно, работа не останавливается: еще 36 концессионных соглашений будут заключены в 2024 году на сумму еще 90 млрд рублей. <…> В текущем году мы введем предприятия в 30 субъектах Российской Федерации, включая очень сложные, такие как Дагестан, Мордовия, Псковская область", - сказал Буцаев в рамках Дня экологии на международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По его словам, средства, которые требуются для построения инфраструктуры, очень значительны. Но благодаря поддержке государства РЭО имеет возможность компенсировать расходы в размере 90% от ключевой ставки. Сегодня благодаря субсидированию ставка находится на уровне 7,5%, при этом государство готово финансировать ее в течение 13 лет.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.