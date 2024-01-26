"Сургутнефтегаз" в 2024 году сохранит добычу нефти на уровне 2023 года

Глава компании Владимир Богданов не стал называть показатель за 2023 год

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" рассчитывает на сохранение добычи нефти в 2024 году на уровне 2023 года. Об этом сообщил журналистам глава компании Владимир Богданов в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Такая же, как в прошлом [году]", - сказал он, отвечая на вопрос, какой объем добычи нефти компания ожидает в 2024 году.

При этом Богданов не стал называть показатель за 2023 год.

Осенью 2023 года Богданов говорил, что "Сургутнефтегаз" снизил добычу нефти в соответствии с обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+ и будет держать ее на уровне 152 тыс. тонн в сутки до конца года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.