В ОСК намерены завершить строительство атомохода "Ленинград" в установленные сроки

Председатель совета директоров компании Андрей Костин отметил, что реализация этого заказа будет способствовать достижению целей России в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершит строительство атомохода "Ленинград" в установленные сроки. В этом заверил председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на церемонии старта строительства атомного ледокола на верфи "Балтийского завода".

"Коллектив Объединенной судостроительной корпорации, "Балтийского завода" хорошо понимает ту ответственность, которую на нас возлагает выполнение этого важнейшего государственного заказа. Безусловно, его реализация будет способствовать достижению таких целей, которые у России есть в Арктике", - подчеркнул Костин.

"Хочу вас заверить, что строительство будет закончено точно в установленные сроки с высоким качеством", - обратился к присутствующему на церемонии президенту РФ Владимиру Путину руководитель ОСК и попросил разрешения начать установку закладной доски.