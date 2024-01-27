Глава ЦБ Италии предупредил о последствиях конфискации активов РФ

Фабио Панетта отметил, что использование валюты в качестве оружия снижает ее привлекательность и ускоряет появление альтернатив

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Конфискация замороженных в Евросоюзе активов России и другие попытки использовать экономические инструменты в качестве оружия грозят лишить евро преимуществ на мировом рынке. С таким предупреждением выступил во время визита в Латвию глава Банка Италии (Banca d'Italia, ЦБ) Фабио Панетта.

"Международные отношения - часть "повторяющейся игры". Использование валюты в качестве оружия снижает ее привлекательность и ускоряет появление альтернатив", - приводит его слова британская газета Financial Times.

Итальянский экономист указал на то, что "в этом отношении поучительно" увеличение доли юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем, который за последние три года удвоил долю операций, осуществленных в этой валюте. В октябре юань впервые обошел евро в торговых расчетах через платежную систему SWIFT, заняв второе место после доллара США.

Панетта также призвал учитывать "возможность увеличения влияния политики на то, как в предстоящие годы будут использоваться международные валюты", однако признал, что в настоящий момент роль геополитических факторов ощущается сравнительно слабо.

Во вторник, ссылаясь на крупных чиновников ЕС, агентство Reuters сообщило, что Брюсселю, скорее всего, придется отказаться от планов по конфискации замороженных активов Банка России. Отмечалось, что европейских чиновников беспокоит не только юридический аспект подобного шага, но и то, какие последствия это могло бы иметь для единой европейской валюты. Они не исключают, что инвесторы в таком случае откажутся от европейских активов из опасений, что их средства в определенный момент тоже будут конфискованы.

При этом источники Reuters утверждали, что страны ЕС, вероятнее всего, согласятся с предложением Еврокомиссии (ЕК) пустить на помощь Украине прибыль, которую приносят замороженные российские активы. Еще в декабре сообщалось о том, что ЕС разработал схему использования доходов от реинвестирования суверенных активов РФ, которые намерен затем направить украинской стороне. Согласно документу, ЕК планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных российских средств. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры стран ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".