Жильцам обрушившегося подъезда в Ростове выплатят материальную помощь до 40 тыс. рублей

Для жителей дома также организовали работу горячей линии по вопросам приема обращений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажки в Ростове-на-Дону, в которой обрушился подъезд, получат материальную помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

"Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тыс. рублей на человека. По 10 тыс. всем зарегистрированным в доме. Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тыс., если имущество пострадало частично - 20 тыс.", - написал Логвиненко.

По его словам, организован прием заявлений на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременной материальной помощи. "Каждой семьей будем заниматься в индивидуальном порядке. Создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей", - добавил Логвиненко.

Сообщение об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону поступило в субботу 20:00, спасатели эвакуировали 95 человек. Утром 28 января произошло полное обрушение подъезда.

Всего в доме зарегистрировано 247 человек. Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, 26 из них находятся в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам. Дом включен в областную адресную программу в октябре 2023 года. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей.