Минэнерго намерено добиваться запуска энергорынка на Дальнем Востоке в июле 2024 года

Как отметил глава ведомства Николай Шульгинов, запуск рынка при текущем росте энергопотребления и локальных дефицитах это "правильный ценовой сигнал, правильные объемы и параметры строительства генерации"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено добиваться запуска энергорынка на Дальнем Востоке в июле 2024 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр энергетики Николай Шульгинов в рамках Дня энергетики на Международной выставке-форуме "Россия".

"Последний срок запуска - с 1 июля, иначе потом не успеем. Сейчас появились некоторые трудности, связанные с согласованием этого изменения в законодательстве одним непрофильным руководителем. Мы сейчас преодолеваем эти разногласия. Мы будем добиваться этого: у нас есть инвесторы, нам нужно [энергорынок] запускать", - сказал министр.

Шульгинов отметил, что запуск рынка при текущем росте энергопотребления и локальных дефицитах - это "правильный ценовой сигнал, правильные объемы и параметры строительства генерации".

"Я думаю, успеем. Потому что [иначе] некоторые инвесторы потеряют веру. Нам нужно, чтобы туда пришли инвесторы", - прокомментировал министр планы запуска энергорынка в намеченный срок.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.