Акции Polymetal на Мосбирже росли на 1,4%

Положительная динамика котировок отмечена после сообщения о том, что группа ИСТ вышла из состава акционеров Polymetal

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Акции Polymetal на Московской бирже росли на 1,4%, до 505,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Положительная динамика котировок отмечена после сообщения компании о том, что группа ИСТ вышла из состава акционеров Polymetal, продав 23,9% акций оманской компании.

По данным на 10:11 мск, акции компании замедлили рост и торговались на уровне 500 рублей за бумагу (+0,32%).

Ранее в Polymetal сообщили, что дочерняя компания государственного фонда Омана Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) купила 113 201 189 акций (23,9% акционерного капитала) Polymetal у дочерней компании ICT Holding Limited (ICT Holding). Таким образом, компания сменила основного акционера.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.