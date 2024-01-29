В РФ создадут оператора для регулирования электронной торговли

В Минфине сообщили, что введение такого института предусмотрено протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Для регулирования электронной коммерции в России планируется создать института оператора электронной торговли, который будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физлицами на маркетплейсах. Введение такого института предусмотрено протоколом о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщили ТАСС в Минфине РФ.

"25 декабря 2023 года подписан протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года, определяющий особенности регулирования электронной торговли. В настоящее время Минфином России ведется работа по его ратификации", - отметили в Минфине.

"Протокол в том числе предусматривает создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования - оператора электронной торговли, который будет в комплексе обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", - пояснили в министерстве.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявлял, что ведомство установило доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке маркетплейсов, суммарная доля которых составляет около 80%.

В ноябре 2023 года глава департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов отмечал необходимость введения регулирования рынка маркетплейсов в России. По его словам, не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически не регулируется.

По данным Росстата, объем интернет-продаж крупных и средних торгующих организаций в ноябре 2023 года в России увеличился в годовом выражении на 29,4%. При этом доля онлайн-продаж в общем розничном обороте таких компаний увеличилась до 9,9% с 9,7% в ноябре 2022 года. Ozon и Wildberries - одни из лидеров среди российских интернет-компаний.