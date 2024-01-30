Роспатент: в регионах нужно помогать бизнесу развивать традиционную продукцию

Ведомство выразило готовность со своей стороны оказывать содействие в продвижении региональных брендов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Региональным властям следует помогать бизнесу развивать традиционную для региона продукцию. Такое мнение высказал глава Роспатента Юрий Зубов во время панельной дискуссии "Региональные бренды - инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона", которая прошла на площадке международной выставки-форума "Россия".

"Крайне важно, чтобы наши региональные бренды развивались опережающими темпами. Власти регионов должны помочь бизнесу выявить традиционную для региона продукцию, имеющую географическую привязку, и зарегистрировать их в Роспатенте. Мы со своей стороны позаботимся о надежной правовой охране таких региональных брендов и будем всячески содействовать в продвижении", - сказал Зубов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.