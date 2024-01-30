Минцифры сообщило о скором устранении проблем с доступом на российские сайты

Проблемы уже решены для абонентов Национальной системы доменных имен, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минцифры России сообщило, что в ближайшие сроки доступ к сайтам в российской доменной зоне будет восстановлен. Министерство в своем Telegram-канале отметило, что проблема уже решена для клиентов Национальной системы доменных имен.

Проблема, как сообщали ранее в координационном центре доменов .RU/.РФ, связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это расширение протокола DNS, стабильная работа которого гарантирует целостность данных. "В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен", - заверили в министерстве.

Ранее пользователи сообщили о потере доступа к ряду приложений и сайтов в РФ. В координационном центре доменов .RU/.РФ отметили, что специалисты технического центра "Интернет" и компании МСК-IX работают над устранением сбоя.