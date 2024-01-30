Wildberries произвела второй этап выплат компенсаций за пострадавший в Шушарах товар

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Сумма выплаты не окончательная, она основана на предварительных расчетах и еще будет уточняться

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Wildberries выплатила частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали в результате пожара на складе в Шушарах, сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Wildberries выплатила частичную компенсацию второй половине продавцов, чьи товары пострадали в Шушарах. Компенсация уже зачислена селлерам на баланс сегодня - 30 января", - говорится в сообщении.

Сумма выплаты не окончательная, она основана на предварительных расчетах и еще будет уточняться. Планируется, что финальный размер компенсации для каждого селлера будет рассчитан до конца февраля. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries, отметили в компании.

Там напомнили, что половина продавцов, чьи товары пострадали в Шушарах, получили первую выплату 15 января.