Международный аэропорт Благовещенска впервые принял Boeing 777 на новой ВПП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Boeing 777 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") впервые приземлился в международном аэропорту Благовещенска на новой взлетно-посадочной полосе (ВПП), которую построили в декабре 2023 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска приняла первый широкофюзеляжный самолет. Посадка прошла успешно", - написал он.

Самолет прилетел из московского аэропорта Шереметьево. Это первый регулярный прямой рейс авиакомпании "Россия" по маршруту Москва - Благовещенск. В зимнем расписании полеты на воздушном судне Boeing 777 запланированы три раза в неделю. В дальнейшем перевозчик планирует перейти на ежедневные рейсы.

По словам исполнительного директора Международного аэропорта Благовещенск Александра Карпова, принять самолет такого типа стало возможным благодаря новой ВПП, которая была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Специально под этот тип воздушных судов было оборудовано новое место стоянки, где будет проходить обслуживание самолета. Кроме того, для удобства пассажиров был более чем в два раза увеличен зал вылета в терминале внутренних воздушных линий, оборудован просторный зал досмотра.

По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, благодаря новой ВПП ожидаются новые авиакомпании и расширение маршрутной сети. Летом в регион зайдет новый перевозчик - авиакомпания iFly с прямыми рейсами в Сочи, с 5 февраля запланирован первый чартерный рейс авиакомпании "Азур эйр" из Благовещенска в Таиланд. Также ожидаются полеты в Китай, сейчас решаются организационные вопросы.