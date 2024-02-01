OMV изучает шаги по защите своих прав на Южно-Русское месторождение

Австрийская компания при этом продолжает покупать российский газ

ТАСС, 1 февраля. Австрийская OMV изучает шаги по защите своих прав на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении после указа президента России Владимира Путина о смене управления предприятия на новые российские юрлица без иностранного участия. Об этом говорится в отчете компании.

"На первый взгляд, этот указ приравнивается к односторонней и необратимой экспроприации путем захвата интересов OMV под залог компенсации, которая в конечном итоге будет в основном определена Россией и переведена на счета, в конечном итоге находящиеся под российским контролем. OMV изучает текущие факты и дальнейшие события и рассматривает шаги по защите своих прав", - сказано в отчете.

При этом австрийская компания продолжает покупать российский газ. Так, в IV квартале 2023 года OMV закупала в среднем 5,3 ТВт·ч газа в месяц по контракту с "Газпром экспортом".

Однако OMV отмечает неопределенность в отношении будущих поставок газа из России. На случай расторжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, OMV "диверсифицировала как источники поставок газа, так и маршруты поставок газа, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение своих потребителей".

"Продолжающиеся и/или усиливающиеся перебои в поставках российских товаров в Европу могут привести к дальнейшему росту европейских цен на энергоносители. Санкции в отношении России и контрсанкции, введенные Россией, могут привести к сбоям в глобальных цепочках поставок и дефициту, например, энергоносителей, сырья, сельскохозяйственной продукции и металлов и, следовательно, привести к дальнейшему увеличению операционных расходов", - подчеркивает OMV.

О смене управления месторождениями

В декабре 2023 года президент РФ поручил правительству создать новые российские юридические лица для управления Южно-Русским и Уренгойским месторождениями в рамках специальных экономических мер. В порядке, установленном кабмином РФ, будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз". Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, существующих сейчас.

При этом доли в уставных капиталах создаваемых юрлиц перейдут российским акционерам текущих компаний и самим вновь создаваемым ООО, которые получат доли иностранных акционеров. После этого доли юрлиц в своих уставных капиталах будут оценены и предложены к покупке по рыночной стоимости "Согазу" (для ООО, относящихся к Южно-Русскому месторождению) и "Газовым технологиям" (для ООО, связанных с Уренгойским месторождением). Средства от продажи этих долей будут зачислены на счета типа "С" на имя иностранных акционеров пропорционально их участию в текущих компаниях, а порядок распоряжения этими средствами определят правительство РФ и ЦБ.

В настоящее время долей в размере 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент" владеет германская Wintershall Dea, которая вместе с "Газпромом" и австрийской OMV также управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).