Песков заявил о развитии экономики РФ в позитивной зоне

По словам представителя Кремля, для президента и для всего руководства страны, в первую очередь, важны темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кремль сосредоточен на развитии экономики страны в целом, развитие происходит позитивно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный агентством Bloomberg "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), по данным которого состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $7,953 млрд с начала года.

"Это не вопрос повестки дня Кремля. Для нас важно развитие экономики страны. Оно происходит с позитивными показателями, в зоне плюс. Это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось. Это тоже хорошо известно", - сказал Песков.

По его словам, для президента и для всего руководства страны, в первую очередь, важны темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. "Это тоже свыше 7%. Это тоже очень важно. Ну и развитие бизнеса тоже важно, потому что это, собственно, непосредственное развитие экономики, и мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц зарегистрированных, но, разумеется, развивается и крупный бизнес", - добавил он.

В новость была внесена правка (13:53 мск) - уточнены цифры в лиде, верно - увеличилось на $7,953 млрд.