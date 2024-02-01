1 февраля, 11:59
Статья

Проблемы с турецкими банками, задержание Овсянникова и Ельцин. Темы брифинга Пескова

Дмитрий Овсянников . Сергей Мальгавко/ ТАСС
Дмитрий Овсянников
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Проблемы в расчетах с турецкими банками, задержание экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне и память о Борисе Ельцине стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он уже поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации.
  • Глава государства выступит на съезде "Движения первых" на ВДНХ.
  • Также он по видеосвязи проведет совещание по реализации федерального проекта, в рамках которого откроют университетские кампусы. Ожидаются выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, "разумеется, будет и выступление Путина".

О расследовании катастрофы Ил-76

  • Россия заинтересована в "международном расследовании этого ужасающего акта", однако на Западе никто не заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться <...> на самих себя": "Теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу - без бумаги ничего рассматривать не будем".

О проблемах с турецкими банками

  • Кремлю известно о проблемах с расчетами российских компаний через турецкие банки. "Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами, <...> ищем взаимоприемлемые развилки".
  • Проблемы связаны с "неприкрытым и агрессивным давлением" США. "Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества".

О росте состояния российских миллиардеров

  • Что касается "Индекса миллиардеров", который публикует агентство Bloomberg, это "не вопрос повестки дня Кремля": "Для нас важно развитие экономики страны. Оно происходит с позитивными показателями, в зоне плюс".
  • "Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, <...> но, разумеется, развивается и крупный бизнес".

О задержании экс-губернатора Севастополя

  • Задержание Овсянникова в Лондоне - это "не совсем вопрос Кремля": "Я не располагаю подробной информацией на этот счет".

О взаимодействии с ОПЕК+

  • Вопрос о консультациях России и ОПЕК+ в преддверии заседания мониторингового комитета следует адресовать, "скорее, правительству". "Мы в постоянном рабочем контакте находимся".

О саммите ЕС по поддержке Украины

  • Рассуждения о "российской угрозе" - это "потуги по демонизации России, по созданию образа врага", чтобы выбить дополнительные деньги из граждан европейских стран.
  • "Очевидно, будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков". В Кремле будут за ним наблюдать.
  • "Киев продолжает испытывать проблемы, и проблемы также испытывает и коллективный Запад".

О вступлении Армении в Международный уголовный суд

  • "Это суверенное право Армении". "Для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать".

О Борисе Ельцине

  • Первый президент РФ Борис Ельцин (1 февраля отмечается 93-летие со дня его рождения) - это "неотъемлемая часть истории" страны. "Мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияУкраинаТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине