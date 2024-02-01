Проблемы с турецкими банками, задержание Овсянникова и Ельцин. Темы брифинга Пескова

Проблемы в расчетах с турецкими банками, задержание экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне и память о Борисе Ельцине стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике Путина

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он уже поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации.

Глава государства выступит на съезде "Движения первых" на ВДНХ.

Также он по видеосвязи проведет совещание по реализации федерального проекта, в рамках которого откроют университетские кампусы. Ожидаются выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, "разумеется, будет и выступление Путина".

О расследовании катастрофы Ил-76

Россия заинтересована в "международном расследовании этого ужасающего акта", однако на Западе никто не заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться <...> на самих себя": "Теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу - без бумаги ничего рассматривать не будем".

О проблемах с турецкими банками

Кремлю известно о проблемах с расчетами российских компаний через турецкие банки. "Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами, <...> ищем взаимоприемлемые развилки".

Проблемы связаны с "неприкрытым и агрессивным давлением" США. "Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества".

О росте состояния российских миллиардеров

Что касается "Индекса миллиардеров", который публикует агентство Bloomberg, это "не вопрос повестки дня Кремля": "Для нас важно развитие экономики страны. Оно происходит с позитивными показателями, в зоне плюс".

"Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, <...> но, разумеется, развивается и крупный бизнес".

О задержании экс-губернатора Севастополя

Задержание Овсянникова в Лондоне - это "не совсем вопрос Кремля": "Я не располагаю подробной информацией на этот счет".

О взаимодействии с ОПЕК+

Вопрос о консультациях России и ОПЕК+ в преддверии заседания мониторингового комитета следует адресовать, "скорее, правительству". "Мы в постоянном рабочем контакте находимся".

О саммите ЕС по поддержке Украины

Рассуждения о "российской угрозе" - это "потуги по демонизации России, по созданию образа врага", чтобы выбить дополнительные деньги из граждан европейских стран.

"Очевидно, будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков". В Кремле будут за ним наблюдать.

"Киев продолжает испытывать проблемы, и проблемы также испытывает и коллективный Запад".

О вступлении Армении в Международный уголовный суд

"Это суверенное право Армении". "Для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать".

О Борисе Ельцине