Проблемы с турецкими банками, задержание Овсянникова и Ельцин. Темы брифинга Пескова

Проблемы в расчетах с турецкими банками, задержание экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне и память о Борисе Ельцине стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике Путина
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он уже поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации.
- Глава государства выступит на съезде "Движения первых" на ВДНХ.
- Также он по видеосвязи проведет совещание по реализации федерального проекта, в рамках которого откроют университетские кампусы. Ожидаются выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минобрнауки Валерия Фалькова, "разумеется, будет и выступление Путина".
О расследовании катастрофы Ил-76
- Россия заинтересована в "международном расследовании этого ужасающего акта", однако на Западе никто не заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться <...> на самих себя": "Теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу - без бумаги ничего рассматривать не будем".
О проблемах с турецкими банками
- Кремлю известно о проблемах с расчетами российских компаний через турецкие банки. "Мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами, <...> ищем взаимоприемлемые развилки".
- Проблемы связаны с "неприкрытым и агрессивным давлением" США. "Есть понимание, что подобное давление не должно мешать развитию нашего сотрудничества".
О росте состояния российских миллиардеров
- Что касается "Индекса миллиардеров", который публикует агентство Bloomberg, это "не вопрос повестки дня Кремля": "Для нас важно развитие экономики страны. Оно происходит с позитивными показателями, в зоне плюс".
- "Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, <...> но, разумеется, развивается и крупный бизнес".
О задержании экс-губернатора Севастополя
- Задержание Овсянникова в Лондоне - это "не совсем вопрос Кремля": "Я не располагаю подробной информацией на этот счет".
О взаимодействии с ОПЕК+
- Вопрос о консультациях России и ОПЕК+ в преддверии заседания мониторингового комитета следует адресовать, "скорее, правительству". "Мы в постоянном рабочем контакте находимся".
О саммите ЕС по поддержке Украины
- Рассуждения о "российской угрозе" - это "потуги по демонизации России, по созданию образа врага", чтобы выбить дополнительные деньги из граждан европейских стран.
- "Очевидно, будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков". В Кремле будут за ним наблюдать.
- "Киев продолжает испытывать проблемы, и проблемы также испытывает и коллективный Запад".
О вступлении Армении в Международный уголовный суд
- "Это суверенное право Армении". "Для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать".
О Борисе Ельцине
- Первый президент РФ Борис Ельцин (1 февраля отмечается 93-летие со дня его рождения) - это "неотъемлемая часть истории" страны. "Мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине".