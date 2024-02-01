Минэнерго США отметило удлинение и удорожание перевозок из-за ситуации в Красном море

Также эскалация привела к росту ставок фрахта из-за затрат на топливо и меньшего числа доступных судов, говорится в отчете Управления энергетической информации ведомства

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Эскалация в Красном море привела к удлинению маршрутов поставок нефти и СПГ, а также росту ставок фрахта из-за затрат на топливо и меньшего числа доступных судов. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом, является важным узловым пунктом для транспортировки нефти и газа. На его долю в первой половине 2023 года пришлось 12% мировой морской торговли нефтью и 8% торговли сжиженным природным газом (СПГ). Транзитные суда между Европой и Азией должны проходить через Баб-эль-Мандебский пролив.

Однако нападения йеменских хуситов на суда в Красном море с середины ноября прошлого года вынудили многие компании избегать данного маршрута поставок, отмечает Минэнерго США. Среди таких компаний - Equinor, BP, Euronav, QatarEnergy, Torm, Shell и Reliance. Теперь танкерам приходится огибать Южную Африку через мыс Доброй Надежды, что значительно увеличивает время плавания. Рейс из Персидского залива до нефтяного торгового хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен через Суэцкий канал занимает 19 дней, а через мыс Доброй Надежды - почти 35 дней. Кроме того, засуха и ограничения на Панамском канале вынуждают крупные СПГ-газовозы, следующие из Мексиканского залива США в Японию, проходить через Суэцкий канал и огибать мыс Доброй Надежды, что удлиняет маршруты на 17 и 21 день соответственно. При этом поставки СПГ через Красное море увеличились на 59% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

"После начала атак в ноябре потоки нефти, нефтепродуктов и природного газа, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, замедлились. В декабре через Баб-эль-Мандебский пролив транспортировано примерно на 18% меньше нефти, чем в среднем с января по ноябрь 2023 года. Большая часть торговых нефтяных маршрутов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, идет из России и Ирака в Азию и Средиземное море соответственно. Чистые потоки нефтепродуктов через Баб-эль-Мандебский пролив в декабре были на 30% ниже, чем в остальное время 2023 года. Большая часть торговых потоков нефтепродуктов направляется из Саудовской Аравии и Индии в Европу, а из России - в Азию", - отмечается в отчете. В декабре по всему миру было продано на 24% меньше СПГ по сравнению с остальной частью 2023 года.

Более длинные маршруты повышают ставки фрахта из-за затрат на топливо. В дополнение к увеличению затрат на топливо, более длительный маршрут требует большего количества судов для поддержания одного и того же графика доставки, а меньшее количество доступных судов приводит к более высоким ценам на топливо и росту затрат.

Тарифы на перевозку нефтепродуктов через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал в декабре 2023 года выросли в среднем на 20% по сравнению с ноябрем, подчеркнули в Минэнерго США. При этом тарифы для нефтетанкеров почти не изменились после повышения цен в ноябре.