"Русал" прокомментировал решение суда Австралии отклонить иск к Rio Tinto

В компании сообщили, что это не влияет на текущую операционную деятельность

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение федерального суда Австралии отклонить иск "Русала" к Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с Queensland Aluminia Limited (QAL) не влияет на текущую операционную деятельность российского производителя алюминия. Компания изучает решение суда, сообщили ТАСС в "Русале".

"Необходимо подчеркнуть, что это решение суда не лишает "Русал" права собственности на долю в данном активе. Это также не влияет на текущую операционную деятельность "Русала" в мире", - заявил представитель компании.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Rio Tinto сообщила, что федеральный суд Австралии отклонил иск "Русала" к британско-австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto о восстановлении доступа к поставкам сырья с предприятия Queensland Aluminia Limited. Он напомнил, что санкции правительства Австралии в ответ на вторжение России на Украину ограничивают Rio Tinto в поставках бокситов и глинозема "Русалу".

В "Русале" корреспонденту ТАСС заявили, что разочарованы решением суда и изучают его. "У нас есть 28 дней для подачи апелляции", - добавил собеседник агентства.

"Русал" владеет 20% в QAL через свою "дочку" Alumina and Bauxite Company (ABC), доля Rio Tinto составляет 80%. В апреле 2023 года концерн Rio Tinto заявлял, что получил полный контроль над предприятием, однако российская компания считает, концерн нарушил свои обязательства и у него нет достаточных оснований для присвоения полного контроля над производством.

Санкции Австралии в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и предпринимателя Олега Дерипаски (En+ Group), обладающих активами и акциями австралийских компаний, были введены 18 марта 2022 года. Позднее австралийские власти ввели немедленный запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы.