Глава МВФ: ФРС США лучше припоздать со снижением ставки, чем сделать это слишком рано

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева также отметила, что американский финрегулятор не должен медлить со снижением базовой процентной ставки, когда данные говорят о том, что для этого пришло время

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, и другие ЦБ крупных экономик могут столкнуться с большими рисками, смягчая денежно-кредитную политику раньше времени. Уверенность в этом выразила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, отвечая на вопросы журналистов в МВФ.

Фонд, подчеркнула она, считает более высокими риски от преждевременного снижения ставки, нежели от небольшого опоздания в этом вопросе. "Наша команда изучила предыдущие тенденции, и ее вывод заключается в том, что преждевременное ослабление денежно-кредитной политики представляет собой более высокий риск [для экономики], чем позднее", - отметила Георгиева.

Она при этом добавила, что американский финрегулятор не должен медлить со снижением базовой процентной ставки, когда данные говорят о том, что для этого пришло время. "Центральные банки должны ориентироваться на данные, а не на завышенные ожидания рынков, - подчеркнула Георгиева. - На данном этапе цикла существует риск преждевременного ослабления". По словам руководителя фонда, снижение ставки в США, скорее всего, "вопрос нескольких месяцев". Слишком ранние шаги в вопросе снижения ставки, продолжила она, могут свести на нет успехи в борьбе с инфляцией, а также ожидания относительно будущего ценового давления, что может повлиять на доверие потребителей и инвесторов.

При этом, добавила Георгиева, высокая ставка в течение продолжительного времени может привести к замедлению темпов роста не только американской, но и мировой экономики, а также нанести вред развивающимся рынкам, которые снижают ставки, поскольку это "несколько негативно" сказывается на их валютах. "Не затягивайте со снижением ставок, если в этом нет необходимости, - сказала она. - Смотрите на данные, действуйте в соответствии с ними".

По мнению Георгиевой, финрегулятор США принял правильное решение удерживать ставки на стабильном уровне, но не спешить объявлять о победе над инфляцией. "Если внимательно оценить позицию ФРС, то можно сказать, что она признает, что работа еще не закончена, но мы уже близки к концу", - сказала глава фонда.

31 января председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что финрегулятор вряд ли решится снизить ставку на следующем заседании в марте. Американский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. Это решение единогласно приняли все члены комитета. Следующее заседание состоится 19-20 марта. Рынки ожидают, что регулятор снизит ставку на заседании, которое пройдет 30 апреля - 1 мая.