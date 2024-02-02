Главы правительств стран ЕАЭС начали заседание межправсовета союза

По итогам запланировано подписание совместных документов

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллеги из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали переговоры в Алма-Ате.

В заседании также принимают участие премьер Казахстана Алихан Смаилов, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Белоруссии Роман Головченко.

При этом премьеру Киргизии Акылбеку Жапарову ранее пришлось вернуться в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ. Вместо него на заседании присутствует первый заместитель председателя правительства Адылбек Касымалиев.

Заседание пройдет в узком и расширенном составах (с участием представителей государств - наблюдателей при ЕАЭС). По итогам запланировано подписание совместных документов.