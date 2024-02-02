Президент Киргизии поручил полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека после аварии

Авария на ТЭЦ в Бишкеке

Садыр Жапаров напомнил, что ТЭЦ была построена в 1961 году и "даже у железа имеется срок годности"

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Киргизии после произошедшей на столичной ТЭЦ крупной аварии намерены провести ее модернизацию.

Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью государственному информационному агентству страны "Кабар".

"Я поручил провести полную модернизацию ТЭЦ (Бишкека - прим. ТАСС)", - сказал он. По словам главы государства, на это потребуется "большая сумма", но руководство республики "найдет источники средств".

Как напомнил Жапаров, бишкекская ТЭЦ была построена в 1961 году и "даже у железа имеется срок годности".