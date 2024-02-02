Приложение банка "Ак барс" удалили из App Store

В банке сообщили, что установленные ранее приложения продолжают работать в полном объеме

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение банка "Ак барс" пропало из App Store, убедился корреспондент ТАСС.

В октябре прошлого года приложение было удалено из официального магазина для Android Google Play.

В "Ак барсе" отметили, что все банковские приложения, установленные ранее на смартфоны на базе iOS и Android, продолжают работать в полном объеме. "Для того, чтобы продолжать пользоваться мобильным банком на базе iOS, рекомендуем его не удалять и отключить автообновление", - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе "Ак барса" ТАСС сообщили, что в дальнейшем банк планирует найти решение для клиентов.

14 сентября 2023 года США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения попали почти 70 человек и 100 компаний, в том числе и банк "Ак барс". В ответ на санкции в "Ак барсе" сообщали, что все отделения банка, банкоматы и сервисы продолжат работу в штатном режиме. Однако вскоре банк вынужден был приостановить осуществление исходящих переводов в валюте и конвертацию в долларах, евро и дирхамах.