Путин уверен в дальнейшем росте экономики РФ, ставшей первой в Европе и пятой в мире

Президент России отметил, что "этот процесс будет нарастать"

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин уверен в дальнейшем росте экономики РФ, которая уже стала первой в Европе и пятой в мире. Такое мнение он высказал, выступая на форуме "Все для победы!".

"Наша экономика растет, в отличие от других экономик, и сегодня стала крупнейшей в Европе, номер один в Европе. И по паритету покупательной способности, по объему экономики стала первой в Европе, пятой в мире", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "этот процесс будет нарастать".

Президент отметил, что свой вклад в этот результат внесли все наши промышленные предприятия, обрабатывающие производства, строительный сектор, наши инженеры, ученые, в короткие сроки предложившие оригинальные технические решения. "Труженики сельхозпроизводства из года в год добиваются рекордных урожаев. Из года в год мы полностью обеспечиваем себя всеми необходимыми основными продуктами питания. Работники социальной сферы вкладывают огромный вклад в эту работу", - отметил он.