Приморские экспортеры в КНР заключили контракты на 1 млрд рублей

Этого удалось достичь во время визита российских бизнесменов в Далянь

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Приморские участники бизнес-миссии центра "Мой бизнес" во время визита в Далянь заключили с иностранными коллегами несколько договоров об экспорте в Китай различных видов продукции. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд рублей, что является рекордом для бизнес-миссии центра "Мой бизнес".

"Подписанные контракты на 1 млрд рублей - это рекордная сумма для бизнес-миссии центра "Мой бизнес" за все время", - сообщил ТАСС специалист пресс-службы центра. В трехдневной поездке участвовало 19 представителей приморского бизнеса.

С 27 января по 5 февраля в Даляне проходил фестиваль-ярмарка "Сделано в России", в которой приняли участие ведущие российские производители продуктов питания. Это событие привлекло в город большое количество предпринимателей со всего Китая, заинтересованных именно в этих товарах, поэтому участникам бизнес-миссии из Приморья было проще найти покупателей.

Представитель центра добавил, что совершенствование мер поддержки бизнеса - важная часть мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье. Результаты этой работы находят отражение в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал задачу поддерживать развитие предпринимательства, убирать преграды, которые мешают бизнесу, создавать новые рабочие места.