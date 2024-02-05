В МИД РФ сообщили, что ЕАЭС четко определил стратегию до 2045 года

Замглавы ведомства Александр Панкин особенно отметил значимость работы по противодействию вызовам, с которыми сталкивались страны ЕАЭС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) четко определил стратегию сотрудничества государств - членов объединения до 2045 года. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"На мой взгляд, гораздо важнее не то, с каким чувством мы сейчас, с высоты прошедших десяти лет, оцениваем развитие ЕАЭС, а то, с каким чувством мы смотрим в будущее, в следующее десятилетие. Очевидным свидетельством этого является, например, подписание главами государств - членов "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года - "Евразийский экономический путь", - сказал он, отвечая на вопрос, как можно оценить прошедшее десятилетие с момента подписания Договора о ЕАЭС.

"Этот стратегический документ четко определил будущее сотрудничества государств союза по важнейшим актуальным направлениям", - указал дипломат, подчеркнув, что реализация поставленных задач пойдет на пользу экономикам, будет способствовать повышению благосостояния населения и создания наилучших условий для бизнес-сообщества стран ЕАЭС.

При этом Панкин особенно отметил значимость работы по противодействию вызовам, с которыми сталкивались страны ЕАЭС. "За успехами нашего объединения стоит ежедневный и кропотливый труд в самых разных областях, будь то совместные усилия по борьбе с COVID-19, обеспечение продовольственной безопасности, повышение устойчивости экономик государств - членов союза или любой другой вопрос. Это не может не вызывать определенное чувство гордости и благодарности партнерам из стран "пятерки" и Евразийской экономической комиссии за продуктивное сотрудничество", - заключил дипломат.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.