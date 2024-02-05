Акции "Яндекса" на Мосбирже падали более чем на 9% после новостей о продаже

К 10:15 мск акции компании торговались на уровне 3 033,2 рубля за бумагу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже падала более чем на 9%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вниз на сообщении о том, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов.

По данным на 10:00 мск, акции "Яндекса" снижались на 9,26%, до 2 870 рублей за бумагу. К 10:15 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 3 033,2 рубля за бумагу (-4,05%).

Согласно принятому решению, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы и до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса". В сообщении компании также отмечается, что ее акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором "Яндекса" останется Артем Савиновский.