Эксперты: сделка между Yandex N.V. и "Яндексом" поможет динамичному развитию РФ в сфере IT

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что решение о сделке является "очень правильным"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Решение о разделе активов между Yandex N.V. и "Яндексом" позволит обеспечить в перспективе 10-15 лет место России в тройке наиболее динамично развивающихся государств мира в сфере IT и технологий. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он отметил, что решение о сделке является "очень правильным" после определенного этапа, когда было сложно предсказать судьбу "Яндекса" на международной арене как одной из ведущих российских и международных компаний в IT-секторе, а история с персональными санкциями Евросоюза по сооснователю "Яндекса" Аркадию Воложу породила юридические и технические проблемы, связанные с компанией. "Сегодняшнее решение - это один из моментов, который будет обеспечивать в перспективе 10-15 лет место России в тройке наиболее динамично развивающихся государств мира в сфере IT и технологий. Потому что сегодня "Яндекс" ведет работу по нескольким направлениям, связанным с искусственным интеллектом, с нейросетями, с системами доставки и с абсолютно новыми историями, такими как беспилотный транспорт, умные дома нового поколения и нескольким другими направлениями, которые будут формировать образ будущего в течение ближайших десятилетий", - сказал Кирьянов.

Он добавил, что "Яндекс" остается частной российской компанией и всемирно известным брендом, который ведет огромное количество перспективных разработок, а также не будет национализирован.

По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, важно отметить, что у "Яндекса" остаются практически все бизнесы, за исключением иностранных стартапов и дата-центра в Финляндии. "Также положительно оцениваю, что ни у кого не будет привилегий, учитывая отсутствие контрольного пакета акций. Надеюсь, что компания продолжит благодаря своим кадрам, опыту предлагать как бизнесу, так и частным клиентам текущие сервисы на привычной качественной основе и реализовывать новые проекты", - добавил эксперт в беседе с ТАСС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что ключевым моментом сделки для сотрудников компании стало то, что вся команда менеджмента и генеральный директор остаются прежними. По его мнению, сделка на таких условиях является "лучшим решением" для самой компании, так как выводит "Яндекс" на новый этап развития после затянувшегося периода неопределенности. "Также очень важно понимать, что в результате сделки весь бизнес и технологии "Яндекса" остаются в российской юрисдикции. А это значит, что Россия сохраняет статус государства, которое имеет и развивает собственный поисковик мирового уровня, современные собственные сервисы такси, доставки", - добавил депутат.

Директор по аналитике АНО "Цифровая экономика" Карен Казарян указал, что "Яндекс" является не первой компанией, которая "переезжает" в российскую юрисдикцию, однако важно, что в ходе обсуждения условий сделки удалось согласовать для текущей команды менеджеров специальные права по ключевым вопросам развития бизнеса. Это гарантирует то, что "Яндекс" продолжит развиваться как независимая компания.

О сделке

"Яндекс" 25 ноября 2022 года сообщил о возможном выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского "Яндекса" - Yandex N.V. - при этом планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний, поменяв название. Также "Яндекс" рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту.

В конце мая 2023 года сообщалось, что "Яндекс" получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов доли в компании, заявки будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.

"Яндекс" 26 декабря 2023 года зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.